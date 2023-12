Entspannt im Alltag – Guter Umgang mit Stress

Jetzt gerade in der Vorweihnachtszeit kennen ihn sicher viele – den Stress. Vorbereitungen für die Feiertage müssen getroffen werden, Geschenke besorgt und der normale Wahnsinn in der Arbeit geht auch weiter. Stress begleitet den Menschen seit Jahrtausenden, doch bezeichnen wir unser modernes Leben oft als besonders stressig. Doch sind Sie ihrem eigenem persönlichen Stressthema schon mal näher auf die Schliche gekommen? Was genau stresst Sie? Haben Sie bis jetzt gelernt, wie Sie mit diesen umgehen und wirksam reduzieren können? Wissen Sie wie Stress entsteht, was in unseren Körper dabei passiert und dass Stress vor allem im Kopf beginnt? Zu diesem weiten Thema stellen sich viele Fragen, von denen wir heute versuchen wollen, einige zu beantworten. Und am Ende dürfen Sie sogar kurz angeleitet die Entspannungmethode Jin Shin Jyutsu ausprobieren.

Unsere Interviewgäst*innen sind:

–Dr. Samy Egli, leitender Psychologe am Forschungsklinikum des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie in München

–Dr. Aline Übleis, leitende Psychologin am LMU- Universitätsklinikum für Psychiatrie und Psychotherapie

–Gabriele Scheiterbauer, Jin Shin Jyutsu Kursleiterin und Atempädagogin.

Beitrag von Anita Härle und den Moderationstexten von Isabella Grill – Erstausstrahlung am 14.12.23 – 17:43min

Dieser Beitrag wird gefördert durch die Bayerische Landeszentrale für neue Medien