Eine Reise von München über Leipzig, Chemnitz und Erfurt zum BfR-Kongress nach Halle.

Begegnungen mit

– den Freien Sachsen Chemnitz

– der Jungen Alternativen und Björn Höcke in Erfurt

– Frauen, die am 4.12.89 durch die Besetzung der Stasi-Zentrale in Erfurt einen großen Teil der hier gelagerten Unterlagen retteten

Gespräche mit

– Anja Hüttner, Co-Chefin der Lila Villa in Chemnitz

– Judith Mayer, Museumspädagogin in der Gedenk- und Bildungsstätte Andreasberg, Erfurt

– Andrea, die vor 20 Jahren von Bayreuth nach Erfurt übersiedelte, um hier eine Familie zu gründen

– Till Kössler von der Uni Halle und Torsten Hahnel von Miteinander e.V. Halle im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Aufstehen gegen Hass – 33 Jahre Widerstand gegen die extreme Rechte in Halle“

Sendung „Gespräche und Begegnungen im Osten Deutschlands“. Länge: 57:35 min.

verantwortliche Redakteurin: Beate Stoelzel (Redaktion: Bildung als Welterfahrung)