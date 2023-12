In der Sendung aus der Fördersendereihe „LGBIAQ-wie? – Sexuelle Identitäten und ihr Platz in München“ widmen wir uns dem Thema „Queere Sichtbarkeit im ländlichen Raum“ und bewegen uns damit raus aus der Stadt. Warum? Weil immer mehr Menschen vom Land die vielfältigen Angebote Münchens nutzen, um sich in ihrer Geschlechtsidentität oder ihrer Sexualität frei ausleben zu können. Wir fragen uns deshalb auf LORA München, was bewegt sich auf dem Land innerhalb der Community und was tut sich politisch in Bezug auf das Thema?

Um das herauszufinden, haben wir unterschiedliche Gesprächspartner*innen zu uns ins Studio eingeladen. Samuel Kloiber berichtet zunächst von seinem Aufwachsen im bayrischen Oberland, seinem Umzug nach München und seiner Identitätsfindung in diesem Zusammenhang. Anschließend sprechen wir mit Eva Zöller und Luiza Cabrera, den Organisatorinnen der Musikveranstaltung „Queer and Beats – für mehr queere Sichtbarkeit im Oberland“. Mit Jonas Matthias Jäger werfen wir einen Blick in andere ländliche Gegenden und sprechen über sein Aufwachsen in drei verschiedenen bayrischen Dörfern und der Rolle, die seine sexuelle Identität dabei gespielt hat. Zu guter letzt soll Constantin Jahn, Sprecher der grünen Landesarbeitsgemeinschaft Queer uns einen Einblick in seine politische Arbeit vermitteln.

Um die Sendung in vollem Umfang genießen zu können, empfehlen wir, auf die Musiktipps innerhalb der Sendung zu achten.

Sendung „Queere Sichtbarkeit im ländlichen Raum“ – 14.12.2023 – 49:15 Minuten