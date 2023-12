Nächtliches Frauentaxi in München

58 Prozent der Frauen meiden nachts bestimmte Plätze und Parks – aber nur 29 Prozent der Männer. Schon seit 3 Jahren gibt es in München das Angebot eines ,,Nachttaxis für Frauen“. Jegliche FLINTA-Personen werden zu günstigeren Preisen mit dem Taxi an ihre Heimadresse zurück gebracht. Im kommenden Jahr soll dieses System erweitert, vergünstigt sowie digitalisiert werden.

Anja Berger ist Teil der Stadtratsfraktion Die Grünen – rosa liste und hat das Projekt Nachttaxi von Beginn an betreut. Nun stand Sie LORA München für ein Interview über die Hintergründe und den Aufbau der Gutscheinausgabe zur Verfügung. Berger gibt außerdem Ausblicke in zukünftige Pläne bezüglich des Nachttaxis im Speziellen und der Münchner Gewaltprävention im Allgemeinen. Unter www.München.de sind in der Kategorie Verkehr jegliche Anlaufstellen für die Gutscheine aufgelistet. Erzählen Sie es weiter!

Ein Interview von Leonie Stoll mit Anja Berger, Stadträtin – 20.12.2023 – 08:45 Minuten