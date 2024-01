Hochwasser in Deutschland – Ursachen und Schlussfolgerungen

Das neue Jahr 2024 beginnt vor allem im Norden Deutschlands mit verheerenden Hochwasserlagen. Der World Wildlife Fund (WWF) fordert deshalb ein Umdenken in Sachen Wasserhaushalt – von einem möglichst schnellen Ableiten von Wasserüberschüssen hin zu einer Renaturierung natürlicher Wasserspeicher. Wir wollen von Roland Gramling, dem Pressesprecher des WWF, wissen, wie entsteht Hochwasser, welche ökologischen Lösungsansätze gibt es und wie hat sich die Hochwasserlage in Deutschland in den letzten Jahren entwickelt?

Interview von Tabea Poczka mit Roland Gramling – 08.01.2024 – 4:27 Minuten