SoKo-Tierschutz mit neuer Investigativ-recherche zur Rinderhaltung

Was haben Sie heute gefrühstückt? Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es Brot mit Wurst und Käse war. Dazu einen Kaffee mit Milch oder vielleicht ein Müsli mit Yoghurt. Ein ganz typisches Frühstück mit vielen tierischen Produkten, die Sie im Laden gut verpackt kaufen können. Die Verpackungen sind mit den üblichen Bildern bedruckt: glückliche Tiere, mehrere Zertifikate – keines davon wirklich transparent – und fleißige Bauern. Nun ist vermutlich niemand überrascht, wenn man hört, dass diese Bilder nicht der Wahrheit entsprechen. Doch was ist mit den Bio-Siegeln? Die Soko Tierschutz hat zusammen mit Foodwatch eine investigative Recherche zur sogenannten Anbindhaltung durchgeführt. Anbindhaltung, das ist die Haltungsform, bei der Tiere das ganze Jahr über an einer Kette am Platz im Stall gehalten werden. Das darf doch aber nicht bei Bio-Siegeln der Fall sein, oder? Friedrich Mülln von der SoKo Tierschutz berichtet über die Recherche, die Ergebnisse, den Ablauf und wer noch beteiligt war.

Ein Interview von David Westphal mit Friedrich Mülln, Soko Tierschutz – 18.01.2024 – 14:15 Minuten