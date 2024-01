Portrait: John Williams und Lieder mit Tänzen im Titel bei Gery’s + Tary’s Favourites und Wunschbox im Januar

John Williams bei den Wiener Philharmonikern im Januar 2020 und Tänzer im Licht.

Im Januar 2024 stehen für Gery’s + Tary’s Favourites drei Sendetermine zur Verfügung auf UKW und im Internet Livestream.

In der ersten Sendung gibt es die Fortsetzung des Portraits über John Williams.

Für fast alle Star Wars Filme komponierte und arrangierte er die Filmmusik,

Schindlers Liste war einer der Filme, für den er den Oskar für die beste Filmmusik gewann.

Bekanntheit haben auch seine vielfältigen Fanfarenkompositionen erlangt.

Das sind nur ein paar Themen aus seiner vielseitigen und vielschichtigen Karriere.

Wir blicken auf diese Karriere und bringen ein paar bekannte und ein paar weniger bekannte Musikstücke, die John Williams komponiert, gespielt und/oder arrangiert hat.

In den beiden weiteren Sendungen gibt es Lieder mit einem Tanz im Titel.

Passend zur Faschingszeit, in der wieder viel getanzt werden wird,

sollen diese Lieder zum Tanzen und auch zum Reinhören und Nachdenken anregen

Termin 1 Portrait: John Williams, Teil 2

am Montag, 22. Januar 2024 16:00 bis 17:00 Uhr

Die Zeit von 1981 bis heute.

Termin 2 Lieder mit Tanz / Tänzen im Titel, Teil 1

am Montag, 29. Januar 2024 16:00 bis 17:00 Uhr

mit Duran Duran, Mike Oldfield, Quincy Jones ,u.v.m.

Termin 3 Lieder mit Tanz / Tänzen im Titel, Teil 2

am Mittwoch, 31. Januar 2024 16:00 bis 17:00 Uhr

mit Mando Diao, Bette Midler, Chubby Checker, u.v.m..

Wunschbox im Januar

am Mittwoch, 31. Januar 2024 22:00 bis 24:00 Uhr

gibt es die mittlerweile sechsundzwanzigste Ausgabe der Wunschbox

Da gibts eure Hörerwünsche evtl. mit einer kleine Geschichte dazu.

Die Wünsche bitte senden an gtwunschbox@gmx.com

Die Favourites werden wiederholt …

in der darauffolgenden Nacht um 01:00 und

am darauffolgenden Morgen um 08:00 Uhr

auf DAB+ (Kanal 11C) und im Internet Livestream.

und am darauffolgenden Wochenende

die Montags-Favourites am Samstag um 00:00 Uhr, und Sonntag um 13:00 Uhr

die Mittwochs-Favourites am Samstag um 23:00 Uhr

im Internet Livestream.

Die Wunschbox wird wiederholt …

am darauffolgenden Tag um 10:00 Uhr

auf DAB+ und im Internet Livestream

und am darauffolgenden Wochenende

am Samstag um 18:00 Uhr

im Internet Livestream



Viel Spaß beim Zuhören wünscht

Gery