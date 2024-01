Beziehungsvielfalt – Ein Blick über den Tellerrand der monogamen Kleinfamilie

So individuell und vielfältig jede und jeder Einzelne von uns ist, so individuell gestalten sich auch unsere Beziehungen. Wir wollen einen Blick über das normative monogame Spektrum hinauswerfen und wissen, wie unterschiedlich sich Beziehungen gestalten können und wie Menschen innerhalb dieser Beziehungen mit Herausforderungen umgehen. Darüber sprechen wir mit Anne Ress, die als Paar-, Familien- und Sexualtherapeutin unter anderem in Fragen der Beziehungsvielfalt berät. Sie soll uns zunächst erklären, welche Möglichkeiten der Beziehungsführung es außerhalb des monogamen heteronormativen Spektrums gibt.

Interview von Tabea Poczka mit Anne Ress – 10.01.2024 – 8:36 Min