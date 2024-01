Veranstaltung War Unmasked vom AK49 Kollektiv

Das AK49 Kollektiv veranstaltet dieses Wochenende Workshops und eine Podiumsdiskussion mit machtkritischen Perspektiven auf Krieg: War Unmasked. Es geht um Friedensperspektiven von bewaffneten Konflikten, politische Hintergründe und Kriegsursachen, wie -folgen. Auch wenn die Workshops fast alle ausgebucht sind, gibt es trotzdem noch ein paar Plätze. Aber vor allem die interaktive Podiumsdiskussion am Samstag bietet im FatCat noch viel Raum, ist kostenlos und kann ohne Anmeldung besucht werde. Thema: „Können Waffen Frieden schaffen?“ Was alles Thema an diesem Wochenende bei War Unmasked sein wird und was das AK49 Kollektiv so macht, berichtet uns Hanna, die selbst aktiv im Kollektiv arbeitet.

Mehr Infos zu der Veranstaltung und allen einzelnen Workshops finden Sie hier https://ak49.de/war-unmasked/