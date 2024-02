29. Januar – 02. Februar 2024 (KW 05)

5. Montag im Monat, 29. Januar 2024:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16:00 Uhr: Gerys und Tarys Favourites – Lieder mit Tanz im Titel, Teil 1. Jetzt in der Faschingszeit wird viel getanzt. In den Favourites gibt es also Lieder mit dem Tanz oder bestimmten Tänzen im Titel. Im ersten Teil sind mit dabei Bryan Ferry, Quincy Jones, Duran Duran u.v.m.

17:00 Uhr: LORA aus dem EWH – Nach den Demos: wie gehts weiter mit dem Widerstand gegen Rechts und AFD: Aufzeichnung des Campact-Webinars: Engagiert gegen die AFD – Antworten auf aktuelle Fragen

18:00 Uhr: LORA-Magazin von Montag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19:00 Uhr: Nord-Süd-Report – Harare-München, eine Wiederholung

20:00 Uhr: Nachhaltig am Feierabend – Unterfairing, eine Wiederholung

21:00 Uhr: Bernameya Kurdi – die kurdische Redaktion.

21:30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion

22:00 Uhr: Spätnachrichten aus dem Magazin

22:05 Uhr: FOLK&WeltMIX – Faschingsausgabe mit heiteren Stücken.

DAB+

01:00 Uhr: LORA-Magazin von Freitag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

02:00 Uhr: Time for Jazz – Avantgarde mit Ernst, Teil 1

03:00 Uhr: Time for Jazz – Avantgarde mit Ernst, Teil 2

05:00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst – Heute mit Boris Ruge, Bluesmusiker, Kabarettist, Lehrer undundund seit neuestem auch in Time for Jazz bei Radio Lora. Mit Szenen aus „Bring Your own Blues“ sowie Studiogespräch mit Boris Ruge und Michaila Kühnemann. Von und mit Renate Anraths

06:00 Uhr: Außer der Reihe – Themen/Rückblick

07:00 Uhr: LORA-Magazin von Freitag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08:00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst – Heute mit Boris Ruge, Bluesmusiker, Kabarettist, Lehrer undundund seit neuestem auch in Time for Jazz bei Radio Lora. Mit Szenen aus „Bring Your own Blues“ sowie Studiogespräch mit Boris Ruge und Michaila Kühnemann. Von und mit Renate Anraths

09:00 Uhr: Außer der Reihe – Themen/Rückblick

10:00 Uhr: Künstlerfragen

11:00 Uhr: poesieMagazin

12:00 Uhr: LORA-Magazin von Freitag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13:00 Uhr: Außer der Reihe – Themen/Rückblick

14:00 Uhr: Künstlerfragen

15:00 Uhr: poesieMagazin

18:00 – 24:00 Uhr: siehe UKW-Programm

5. Dienstag im Monat, 30. Januar 2024:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16:00 Uhr: Pop und Politik – Betty Davis „They say that Im differnt“ Die Platte „They say that I`m differnt“ von Betty Davis wurde vor 50 Jahren veröffentlicht.Selbstermächtigend, wild, sexpositiv. Lasziv texte, dampfender Funk, eine feminine Kamfansage an die toxische Funkmännerwelt. Vor 50 Jahren war „They say that Im differnt“ von der female Funkikone Betty Davis eine wegweisendes Album, das seiner Zeit voraus war und deswegen erst viel später nicht nur in der feministischen Popwelt seine wohlverdiente Anerkennung fand.

17:00 Uhr: Trotz Alledem zum Thema Energiegewinnung mit Hilfe von Geothermie

18:00 Uhr: LORA-Magazin von Dienstag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19:00 Uhr: Gesellschaft für bedrohte Völker – Gespräch mit Ana ( Muiska) und Jarin (Arhuaco) aus Kolumbien über „Älteren Brüder“, Sprachen und Projekt

20:00 Uhr: Freie Radios – Beiträge und Sendungen anderer Freier Radios

21:00 Uhr: Spanische Sendung

22:00 Uhr: Spätnachrichten aus dem Magazin

22:05 Uhr: Grass Roots and Country Show

23:00 Uhr: Lärmministerium

DAB+

10:00 Uhr: FOLK&WeltMIX – Faschingsausgabe mit heiteren Stücken.

18:00 – 24:00 Uhr: siehe UKW-Programm

05. Mittwoch im Monat, 31. Januar 2024:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16:00 Uhr: Gerys und Tarys Favourites – Lieder mit Tanz im Titel, Teil 2. Jetzt in der Faschingszeit wird viel getanzt. In den Favourites gibt es also Lieder mit dem Tanz oder bestimmten Tänzen im Titel. Im zweitenTeil sind mit dabei Mando Diao, Bette Midler, Chubby Checker u.v.m.

17:00 Uhr: Bewegtes Lernen

18:00 Uhr: LORA-Magazin von Mittwoch – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19:00 Uhr: Antifa-Magazin

20:00 Uhr: Auf Kante genäht

21:00 Uhr: Gegensprechanlage – Das Gespräch bei LORA München

22:00 Uhr: Spätnachrichten aus dem Magazin

22:05 Uhr: Wunschbox – Wir spielen eure Hörerwünsche. Weitere Hörerwünsche – wenn möglich mit einer kleinen Geschichte zum Titel – bitte an die Mailadresse gtwunschbox@gmx.com

DAB+

10:00 Uhr: Grass Roots and Country Show

11:00 Uhr: Lärmministerium

18:00 – 24:00 Uhr: siehe UKW-Programm

1. Donnerstag im Monat, 01. Februar 2024:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16:00 Uhr: Von Lora bis SunRa

17:00 Uhr: Das Filmgespräch – Diesmal mit folgenden Filmen: „Die Chaosschwestern“, „Roxy“, “ Stella. Ein Leben“, „Argylle“, „Butterfly Tale“, „Ella und der schwarze Jaguar“, „Green Border“, „All of Us Strangers“, „Arkie und die Stadt des Lichts“, „Geliebte Köchin“, „Rückkehr zum Land der Pinguine“, „Linoleum – Das All und all das“, „Spuk unterm Riesenrad“.

18:00 Uhr: LORA-Magazin von Donnerstag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19:00 Uhr: Tierpolitik – Eine Wiederholung von August 2023: Klima

20:00 Uhr: Eine Überraschungssendung am Donnerstag

21:00 Uhr: Uferlos

22:00 Uhr: Club Latino Nachrichten und Musik aus Südamerika

DAB+

10:00 Uhr: Wunschbox – Wir spielen eure Hörerwünsche. Weitere Hörerwünsche – wenn möglich mit einer kleinen Geschichte zum Titel – bitte an die Mailadresse gtwunschbox@gmx.com

18:00 – 24:00 Uhr: siehe UKW-Programm

1. Freitag im Monat, 02. Februar 2024:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16:00 Uhr: Folk you

17:00 Uhr: GeekTalk

18:00 Uhr: LORA-Magazin von Freitag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19:00 Uhr: LORA Kultur – Drei Themen kann LORA Kultur am 2. Februar anbieten: Einen studentischen Poster-Battle, eine Ausstellung zur Kunst der Störung (Glitch) in der Pinakothek der Moderne und Sudentendeutsche Marionetten.

20:00 Uhr: München liest ein Buch

bei DAB+ geht es weiter

DAB+

01:00 Uhr: Von Lora bis SunRa

10:00 Uhr: Club Latino Nachrichten und Musik aus Südamerika

18:00 – 21:00 Uhr: siehe UKW-Programm

21:00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst am Freitag

22:00 – 24:00 Uhr: Time for Jazz – A.M.O.G. – A Matter of Groove

___________________________________________

1. Montag im Monat, 05. Februar 2024:

DAB+

03:00 Uhr: Time for Jazz – A.M.O.G. – A Matter of Groove

18:00 – 24:00 Uhr: siehe UKW-Programm