Fragwürdiges Lehrmaterial über Extremismus in Lehrerweiterbildung

Extremismus hat ja sehr unterschiedliche Namen: Salafismus, Rechtsradikalismus, Reichsbürgertum und wie die nationalen und religiösen Fundamentalisten nicht alle heißen. Obgleich es gewiss linksextremes bis -terroristisches Gedankengut auf dieser Welt gibt, täten wir gut daran, das Hufeisen schnell zu vergessen. Denn allein statistisch ist die Gleichsetzung von Rechts- und Linksextremismus nicht zu halten. Dass das nicht alle interessiert, ist keine Überraschung. Wenn die falschen Akteure die Fakten ignorieren, kann das zu Schwierigkeiten führen. Unser Redakteur Roman vom Klimafunk der Parents for Future hat Informationen zugespielt bekommen, die belegen, dass es mindestens eine Referentin in der Bayerischen Lehrerweiterbildung gibt, die Klimabewegung mit handfest radikalen Gruppierungen vermischt. Roman berichtet über das Material des Whistleblowers und seine Recherchen. Um was es genau geht, beschreibt er jetzt.

Ein Gespräch zwischen David Westphal und Roman, Klimafunk der Parents for Future – 01.02.2024 – 11:08 Minuten