Novellierung des Tierschutzgesetzes – Verbesserungsbedarf trotz positiver Aspekte

Bereits im ersten Halbjahr 2023 sollten Änderungen im Tierschutzgesetz verabschiedet werden. Am 01.02.2024 ging der Entwurf nun endlich in die Länder- und Verbändeanhörung. Trotz positiver Ansätze kritisiert die Stiftung für Tierschutz VIER PFOTEN eine umfassende Abschwächung einiger im Referentenentwurf festgelegter Punkte. Eine weitreichende Verbesserung der Lebensbedingungen von Tieren könne nur durch flächendeckende Maßnahmen in den Bereichen Haltung, Zucht und Handel erreicht werden, so Femke Hustert von den VIER PFOTEN. Wir sprechen mit ihr über den Gesetzesentwurf und die Forderungen der Stiftung in diesem Zusammenhang.

Interview von Tabea Poczka mit Femke Hustert – 02.02.2024 – 12:18 Min