Lebenslanges Lernen – Interkulturalität

Es begegnet uns überall, auch wenn uns das nicht immer auffällt. Wir schauen Beiträge aus aller Welt im Fernsehen, gehen in verschiedene Restaurants oder lernen Fremdsprachen in Schule, Uni und VHS. All das sind Aspekte von Interkulturalität – ein Begriff der häufig fällt. Doch was genau verbirgt sich dahinter und welche Bedeutung hat er in unserem täglichen Leben? Können wir interkulturelle Kompetenz erlernen und warum sollten wir das sogar?

Wir hören von Menschen, die uns aus ihrem beruflichen, ehrenamtlichen und privatem Kontext erzählen. Wir beschäftigen uns mit dem Fachbegriff der Interkulturalität und erfahren, was wir selbst tun können, um interkulturell zu werden und zu bleiben.

Unsere Interviewgäst*innen sind:

Dr. Cornelius Görres: Trainer und Berater für interkulturelle Kooperation und Diversität

Daniela Lutz: Mitarbeiterin von SOLWODI und ehrenamtlich im Jugendaustausch engagiert

Karl Lutz: ehrenamtlich bei Tür an Tür e.V. und im Jugendaustausch aktiv

Helena Nitsche: ehemalige Austauschschülerin in den USA und ehrenamtliche Seminarleitung im Jugendaustausch

Daniel: Austauschstudent aus Südkorea in den USA und in Deutschland