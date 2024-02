Sendung der Women’s International League for Peace and Freedom vom 5.02.2024

In dieser Sendung gibt Surin von woman-life.freedom.Munich e.V. ein Update zur Situation im Iran.

Kerstin Hof vom Keisjugendring München-Stadt berichtet über ihre Arbeit mit Jugendlichen für One Billion Rising, einem internationalen Tanzflashmob gegen Gewalt an Mädchen und Frauen am 14.02.2024.

Außerdem informiert Marie Jelenka Kirchner von WILPF Deutschland über „Feministische Außenpolitik“.

Zum Schluß gibt es ein Porträt von Olga Karatch, WILPF-Mitglied, Menschenrechtsaktivistin und Gründerin von „Unser Haus“, die auf der Münchner Friedenskonferenz vom 16. – 18.02. sprechen wird. Die Sendung endet mit einem Aufruf zur Teilnahme am Internationalen Frauen*Kampftag am 8. März um 17 Uhr auf dem Marienplatz.

Gema-freier Mitschnitt der Sendung vom 05.02.2024 – 55:12 Minuten