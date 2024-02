Teil 2: Fragwürdiges Lehrmaterial über Extremismus in Lehrerweiterbildung

Jetzt hören Sie den zweiten Teil einer Recherche aus dem Schulbereich. Letzte Woche haben wir im LORA Magazin darüber berichtet, dass es mindestens einen Referenten in der LehrerInnen-Weiterbildung gibt, der fragwürdiges Material über Extremismus verbreitet. Er hat auf seiner scheinbar selbst erstellten Folie auf einem Wimmelbild unkritisch Rechtsextreme und Fundamentalistische Gruppierungen mit umweltaktivistischen Gruppierungen gleichgesetzt. Raum für Diskussion gab es nicht. Roman vom Klimafunk der Parents for Future hat weiter recherchiert. Außerdem haben wir Luca von den Fridays for Future München zu Gast. Unser Gespräch haben wir im Vorfeld der Sendung aufgezeichnet.

Ein Gespräch zwischen David, LORA Magazin, Roman, Parents for Future und Luca, Fridays for Future – 08.02.2024 – 23:50 Minuten