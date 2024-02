Lebenslanges Lernen – Wie sauniere ich richtig?

In Finnland gehört es längst zur beliebten Familientradition und auch in Deutschland erfreut es sich inzwischen großer Beliebtheit: das Saunieren. Das regelmäßige Schwitzen hat nicht nur Auswirkungen auf unseren Körper wie die Stärkung des Immunsystems, sondern auch auf unsere Psyche. Fernab von all dem Trubel in der Arbeit und Familie ermöglicht es, zu uns selbst zu kommen. Aber wo sind die Ursprünge dieser Schwitzbäder und wie kamen sie dann nach Deutschland? Ab welchem Alter ist welche Art von Sauna zu empfehlen? Und wann sollten Sie auf einen Saunabesuch lieber verzichten?

In unserer Sendung wollen wir all diese Fragen beantworten, um Sie damit ideal auf Ihren nächsten Saunabesuch vorzubereiten.

Unsere Interviewgäst*innen der Stadtwerke München:

Erich Kühberger: Bademanager des Volks- und Prinzregentenbades

Sabrina Bayer: Bademanagerin des Westbades