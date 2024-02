Munich Kyiv Queer hilft Geflüchteten

Manchmal fragt man sich ja, was das Prädikat Partnerstadt eigentlich genau bedeutet. Eine der Partnerstädte von München ist die ukrainische Hauptstadt Kyiv, hätten Sie es gewusst? Die Organisation Munich Kyiv queer lebt diese Partnerschaft und hilft queeren Geflüchteten bei ganz alltäglichen Dingen und so gut es geht auch finanziell. Wir haben den traurigen zweiten Jahrestag des Krieges in der Ukraine genutzt, mit dieser Hilfsorganisation über ihre Arbeit zu sprechen. Jedoch hat Munich Kyiv queer gar nicht unbedingt als Hilfsorganisation gestartet. Denn es gibt sie schon seit 2012, weit vor dem Krieg. Womit sie angetreten sind und wie sich die Arbeit verändert hat, erzählt uns Conrad, Mitgründer von Munich Kyiv queer. Falls Sie helfen wollen, besuchen sie die Website der Organisation: https://munichkyivqueer.org

Ein Interview von David Westphal mit Conrad, Munich Kyiv Queer – 22.02.2024 – 12:13 Minuten