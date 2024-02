Die Ampelkoalition – Aufbruch oder Enttäuschung für die queere Community?

Für die queere Community sollte die Ampelkoalition eigentlich ein Aufbruch bedeuten. Zahlreiche Gesetzesentwürfe, die den Weg hin zu mehr Selbstbestimmung und weniger struktureller Diskriminierung ebnen sollten, verstauben jedoch in den Schubladen oder werden in einer Art und Weise abgeändert, die dem ursprünglichen Ziel entgegensteht. In Bayern scheint es außerdem nicht allzu weit her zu sein mit der Toleranz, vor allem wenn es um transidente Personen geht, so die Deutsche Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität dgti. Wir sprechen mit Jenny Wilken über ihre Arbeit als Peer-Beraterin und Aktivistin bei der dgti.

Interview von Tabea Poczka mit Jenny Wilken – 23.02.2024 – 13:54 Min.