Ahoj Minga: eine Sendung zum Mittel Punkt Europa Filmfest

In der Sendung dreht sich alles um das aufregende Mittelpunkt Europa Filmfest in München. Vom 29. Februar bis zum 9. März 2024 könnt ihr im Filmmuseum München faszinierende Einblicke in den Alltag und die Filmkulturen der mittel- und osteuropäischen Nachbarn erleben. Egal, ob Animationsfilm, Komödie oder Polit-Thriller. Der Verein präsentiert eine sorgfältig ausgewählte Palette der besten aktuellen Filme aus Polen, Tschechien, Ungarn, der Slowakei, Belarus und der Ukraine. Freut euch auf Gäste und Überraschungen! Das Mittelpunkt Europa Filmfest ist ein cineastisches Highlight, das ihr nicht verpassen solltet.

Dabei sind drei Gäste, die das Filmfest mitgestalten:

Krisztina Busa über ungarische Filme,

Dr. Barbara über ukrainische Filme und

Denys Rudenko über ukrainische Filme.

Sendung vom 20.02.2024 von Ahoj Minga. Länge: 46:44 min.

„Ahoj Minga: Streifzüge durch das osteuropäische München“ ist ein Hörprojekt von Ahoj Nachbarn e.V..

Verantwortlicher Redakteur: Kamil Safin