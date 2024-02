Das Murnauer Moos – ein naturbelassenes Idyll im bayrischen Oberland und ein geschichtsträchtiger Ort. Malerische Bergketten und seltene Pflanzen- und Tierarten ziehen Naturbegeisterte hier her. Heute ein Vorzeigeprojekt, wenn es um Renaturierung und Naturbelassenheit geht, galt es aufgrund des repressiven Torfabbaus in der Vergangenheit als gefährdet. Warum das Murnauer Moos sich bis heute als intaktes Ökosystem gehalten hat und was das Besondere an diesem Ort ist, erklärt uns Ingrid Geiersberger, erste Vorsitzende des Bund Naturschutzes Murnau e.V.

Interview von Tabea Poczka mit Ingrid Geiersberger – 26.02.2024 – 7:08 Min.