Die Eltern unter Ihnen werden es kennen: Ständig ist das Kind am Handy und für andere Freizeitaktivitäten, vor allem für solche an der frischen Luft, bleibt kaum noch Zeit. Olaf Keil, ein Lehrer aus Schleswig-Holstein beobachtete das Problem bei seinen eigenen Schüler*innen, und plant nun eine Skiwoche mit „Digital Detox“. Doch was bedeutet das konkret?

Interview von Rai Sticht mit Olaf Keil – 23.02.2024 – 4:18 Min.