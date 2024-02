Am 08. März gehen Frauen* in ganz Deutschland für ihre Rechte auf die Straße. In München hat der Frauenverband Courage unterschiedliche Gruppierungen aus der feministischen Szene zu einem Bündnis zusammengeführt. Sie eint ein gemeinsames Ziel: Die Überwindung des Patriarchats sowie die reelle Gleichberechtigung von Menschen mit Uterus überall auf der Welt. Brigitte Ziegler, Vorsitzende des Vereins, wird uns zunächst erklären, wie der Frauenverband Courage entstanden ist.

Interview von Tabea Poczka mit Brigitte Ziegler – 28.02.2024 – 6:34 Min.