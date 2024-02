Überfischung, Plastikmüll, Korallensterben – dass unsere Ozeane extrem belastet sind, wissen wir nicht erst seit gestern. Trotzdem werden wir auch übermorgen noch fleißig weiter Fisch essen. Was den Wenigsten dabei bewusst ist: Ab dem 29.02.2024 gelangt der Fisch nur noch über das Ausland auf unsere Teller, denn morgen ist der „End of Fish Day“. Was es mit diesem Tag auf sich hat, erfahren wir von Kai Kaschinski von Fair Oceans.

Interview von Tabea Poczka mit Kai Kaschinski – 28.02.2024 – 7:47 Min.