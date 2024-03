Häppchen, Sekt und Größenwahn! – Blick aus den Stadtbezirken

Weitblick – das wünscht sich jeder. Weitblick, der Name verspricht alles andere als Engstirnigkeit. Ein passender Name für eine Eventlocation mit Rooftop-Bar die einen Blick über München bis in die Berge bietet. Das perfekte Setting für Häppchen, Sekt und Größenwahn!

Genau das ist nach einer großen Recherche der Süddeutschen Zeitung über Jahre dort abgelaufen. Aber nicht nur für die Gästen der großen Wirtschaftskonzerne, mit deren Referenzen das Weitblick auf seiner schicken Website geworben hat. Die Recherchen der SZ zeigen, dass das Weitblick als glamouröser Veranstaltungs- und Vernetzungsort der Pandemieleugner*innenszene, Impfgegner*innen, Verschwörungsideolog*innen und der Neue Rechten genutzt wurde. Um diese Vernetzung umfänglich aufzuklären startet bei LORA München heute die Reihe „Häppchen, Sekt und Größenwahn“.

Hierfür blicken wir zuerst auf die Stadtbezirksebene. Das Weitblick liegt auf der Grenze zwischen Moosach und Nymphenburg-Neuhausen. In München beginnt die Politik auf Stadtbezirksebene und jeder Bezirksausschuss hat eigene Beauftragte gegen Rechtsextremismus. Wir haben mit den Beauftragten aus den benachbarten Bezirksausschüssen des Weitblicks im Studio gesprochen.

Interview aus dem LORA Magazin vom 04.03.2024 – 13:52 Minuten

Soweit die beiden Beauftragten gegen Rechtsextremisten aus den Bezirksausschüssen von Moosach und Nymphenburg-Neuhausen. Sie haben uns berichtet, was sie schon über die Vernetzung der Pandemie-Leugner*innen-Szene mit der Neuen Rechten im Weitblick mitbekommen haben und wie sich im Stadtteil gegen rechtsextreme Umtriebe gewehrt wird. Mittlerweile hat die Eventlocation Weitblick übrigens alle Referenzen von der Website entfernt und möchte keine politischen Vertreter mehr beherbergen. Wohl auf Grund der Öffentlichkeit für den Fall Weitblick, nach der Recherche der Süddeutschen Zeitung. Das LORA Magazin wird sich in den kommenden Tagen mit mehreren Menschen aus der Stadtgesellschaft über diese Vernetzungstreffen der radikal Rechten unterhalten – in der Reihe: Häppchen, Sekt und Größenwahn. Alle Folgen können Sie auf unserer Website nachhören.