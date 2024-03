Frauen* Monat März

Für unsere Rechte wollen wir Frauen* ein unüberhörbares Zeichen setzen! Bei LORA München sind wir deshalb nicht nur am Weltfrauentag laut, sondern senden rund um den 08. März zu queerfeministischen Themen. Sowohl im Magazin als auch im regulären Programm wollen wir dem Frauen* Monat gerecht werden und betrachten Verschiedenes gezielt aus weiblicher* Perspektive heraus. Zusätzlich senden wir ein Sonderprogramm mit vielen spannenden Themen.

Übersicht Sonderprogramm:

Am 01.03. starten wir um 16 Uhr in den Frauenmonat März mit Musik von weiblich gelesenen Interpretinnen*.

Um 20 Uhr geht es weiter mit einer Wiederholsendung aus der Sendereihe LGBIAQ-wie? Sexuelle Identitäten und ihr Platz in München. Beschäftigen werden wir uns mit dem Thema Transidentität.

Am 05.03. um 19 Uhr erwartet Sie eine Sendung von Fremde Heimat über die Sonderausstellung im Museum 5 Kontinente: Witches in Exile. Im Interview dazu die Fotografin Ann-Christine Woehl über Portraits von Frauen, die in Ghana in sog. Hexendoerfen „über“-leben, nachdem sie von der eigenen Dorfgemeinschaft und/oder Familie ausgestoßen worden sind.

Um 21 Uhr geht es in unserem Sonderprogramm weiter mit einer Sendung von L’ORA italiana: Frauen in STEM, ein Gespräch mit Prof. Francesca Biagini, Vizepräsidentin für die Bereiche Internationales und Diversity der LMU.

Am 06.03. um 16 Uhr feiert Brasilien unterwegs den Frauen*tag schon vorab mit Musik von FLINTAs aus Brasilien. In den Texten der verschiedenen Gruppen werden gesellschaftliche Probleme angesprochen. Es geht um Stimmen aus dem Widerstand. Zu Gast haben wir Juliana Wahlgren, von Revibra Europa.

Anschließend um 17 Uhr eine Sendung von Beate Stölzl: Bildung als Welterfahrung – Kochen.Putzen.Sorgen. Eine Frauen!berufung, auch noch im 21zigsten Jahrhundert.

Am 07.03. um 20 Uhr erwartet Sie die erste Sendung des Projekts Psychosoziale und physische Resilienz von Frauen* stärken. Für einen ersten Einblick in das Themenfeld stellen wir uns folgende Fragen: Welchen besonderen Belastungen und Herausforderungen sind weiblich gelesene Personen in ihrem Alltag ausgesetzt? Welche Ressourcen braucht es, um mit diesen Herausforderungen umzugehen? Wie können wir die eigene Resilienz stärken und Geschlechterrollen aufbrechen? In welchem Zusammenhang steht queerer Feminismus dazu? Rund um diese Fragen haben wir verschiedene Gesprächspartner*innen interviewt.

Am 08.03., dem Frauenkampftag haben wir von 16-19 Uhr ein 3-stündiges Programm für Sie vorbereitet. Eine detaillierte Beschreibung finden Sie unter: https://lora924.de/2024/02/26/der-8-maerz-3-stunden-sonderprogramm-bei-lora/

Am selben Abend dürfen wir Sie außerdem auf eine Reise durch die Welt der animalischen Triebe mitnehmen. Wir sprechen um 20 Uhr mit der Ethnologin Ramona Franke über queeren Tiersex.

Am 13.03. um 19 Uhr nehmen die ver.di Frauen Sie mit auf eine Nachlese zum Equal Care Day, berichten über den internationalen Frauentag am 08. März 2024 und interviewen Ulrike Bez, Regisseurin des Films „Heimaten der Töchter“, welcher am 19.03.24 im Neuen Rottmann Kino München gezeigt wird.

Am 14.03. um 17 Uhr geht es weiter mit der Projektreihe Psychosoziale und physische Resilienz von Frauen stärken. Dieses Mal mit dem Thema Beziehungsvielfalt. Wir werfen einen Blick über den Tellerrand des heteronormativen monogamen Spektrums und schauen uns polyamore und offene Beziehungskonzepte an.

Am 20.03. um 16 Uhr gibt es dann ein Spezial zum Frauenmonat mit fränzösischer Musik von unserer Redaktion Tour de France.

Um 20 Uhr senden außerdem die Frauen* der Frauenliga für Friede und Freiheit zum Thema Frauen in Kriegs- und Konfliktgebieten.

Am 22.03. dürfen Sie sich um 19 Uhr auf eine Sendung des Künstlersozialwerks freuen: „Mir muss ja alles Spaß machen“ – so beschreibt die Buchherstellerin und derzeitige Präsidentin des Paul Klinger Künstlersozialwerks, Renate Hausdorf, ihr Lebensmotto. Im Interview erzählt sie von ihrer Kindheit im Nachkriegsberlin, welche „negativen“ Eigenschaften ihr beruflich geholfen haben, warum große Treppen für Bücher wichtig sind und wie ihre Arbeit mit Flüchtlingen ihr Leben verändert hat.

Weiter geht es am 27.03. um 17 Uhr mit Nachrichten aus der Provinz von und mit Erika Schalper. Im Studio angekündigt ist Andreas Birzele, einer der neuen Mitglieder im Bayerischen Landtag. Unter Anderem wird es um die Petition „Mutterschutz für alle“ gehen. Bei der Wahl zum Parteivorsitz der bayrischen Grünen haben sich außerdem 2 Frauen durchgesetzt.

Am 28.03. erwartet Sie um 17 Uhr eine Sendung der Frauenliga für Friede und Freiheit über das Thema Parität.

Abschließen dürfen wir unsere Themenreihe zum Frauenmonat März am 29.03. um 20 Uhr mit einer Literatursendung von Graphophon. Unsere Redakteur*innen werden Ihnen den Roman „Tanz des Vergessens“ von Heidi Rehn vorstellen. Er handelt von einer jungen Frau, die in den 1920er Jahren in München lebte.

Folgende Sendungen sind noch in Arbeit (Termin folgt):

Von den Kofra-Frauen haben wir Interviews zum Engagement in den Bereichen Familie, Scheidung und Sorgerecht für Sie vorbereitet. Es wird um die aktuelle Gesetzeslage, das internationale Geschehen und Engagements-Möglichkeiten gehen.

Die Projektreihe Psychosoziale und physische Resilienz von Frauen* stärken wird sich außerdem mit dem Thema Schwangerschaftskonflikt und Schwangerschaftsabbruch auseinandersetzen.

In unserer Sendereihe LGBIAQ-wie? Sexuelle Identitäten und ihr Platz in München machen wir außerdem eine Reise von der Vergangenheit in die Gegenwart der lesbischen Bewegung.