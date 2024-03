Künstlerfragen mit Renate Hausdorf, Präsidentin des Paul-Klinger-Künstlersozialwerks

Mir muss ja alles Spaß machen – so beschreibt die Buchherstellerin und derzeitige Präsidentin des Paul-Klinger-Künstlersozialwerk e.V., Renate Hausdorf, ihr Lebensmotto. Im Interview erzählt sie von ihrer Kindheit im Nachkriegsberlin, welche „negativen“ Eigenschaften ihr beruflich geholfen haben, warum große Treppen für Bücher wichtig sind und wie ihre Arbeit mit Flüchtlingen ihr Leben verändert hat.

Freuen Sie sich auf eine unterhaltsame Stunde!

Die in der Sendung ausgestrahlte Musik darf aus Gründen des Urheberrechts hier nicht abgespielt werden. Folgende von Renate Hausdorf ausgewählten Songs finden Sie in unserer Playlist KÜNSTLERFRAGEN auf Spotify (gemeinsam mit der Musik aus den anderen Sendungen):

* Cornelia Frobes – Pack die Badehose ein

* Buck Roger & the Sidetrackers – Middlewood Forest

* Jenny Elvers – Shiny Stockings

* Jenny Elvers – An English man in New York

Übrigens haben alle Songs eines gemeinsam, nämlich sind die Interpreten Mitglieder des Vereins ❤️