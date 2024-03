Seit knapp zwei Jahren führt die Initiative für ein würdevolles Gedenken an die Antifaschist*innen aus Burghausen Veranstaltungen, Demonstrationen und Infostände durch. Darüber berichten Max Brym (Autor des Buches „Arbeiter*innenwiderstand in Südbayern), Kati Wimmer (Urenkelin des langjährigen KZ-Häftlings Alois Haxpointner) und Christoph Krumoholz (sozialdemokratische Seliger Gemeinde) live am Donnerstag, den 28. März um 20 Uhr.