Die Münchner Freiwilligenmesse

Am Sonntag, den 10.03.20204, war LORA München mit einem Stand auf der Freiwilligenmesse im Rathaus am Marienplatz. Während ein Teil der LORAner*innen versuchten, Passant*innen für´s Radiomachen zu begeistern, gingen Romann Schaller und Tabea Poczka los und lernten die anderen Stände und deren Betreuer*innen kennen. An den Interviews beteiligten sich 42 Stände, weshalb es leider nicht möglich ist, hier alle zu berücksichtigen. Falls Sie neugierig sind, welche Engagementmöglichkeiten sich in München sonst noch ergeben, bleiben Sie dran. Mehr über die Freiwilligenmesse erfahren Sie in einer Sendung der Sendereihe zum „Lebenslangen Lernen“. Ein besonderer Dank geht an Bernd Heckmann, unseren Organisator. Neben den Gesprächen über die verschiedenen Ehrenamtsorganisationen können Sie sich auf einen spontanen Demonstrationsbericht freuen. Abschließend haben wir ein Statement eines Passanten für Sie vorbereitet, der unseren Stand besucht hat.

Interviews von Tabea Poczka – 11.03.2024 – 8:08 Min.