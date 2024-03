Internationaler Frauen*tag

Sonderprogramm bei LORA

eine Kooperation mit der Gleichstellungsstelle der LH München

Die erste Stunde unseres 3stündigen Sonderprogramms am 8.3.

Themen: Geschlechtergerechte/geschlechtersensible Förderung von Kindern und Jugendlichen in Bildungsinstitutionen, die auch im Zuge des Klimawandels nötige Transformation von einer autodominierten in eine sorgende Stadt.

Dazu Interviews mit Almut Schnerring (klische*esc, equal care), der Raumplanerin Dr. Käthe Protze und über den IST-Zustand in München zu beiden Themen und angestrebte Veränderungen ein Gespräch mit der stellvertretenden Leitung der Gleichstellungsstelle Münchens Gabriele Nuß.

Beitrag von Beate Stoelzel

Die Poesieboten am Frauen*tag

Die zweite Sendestunde unseres Sonderprogramms

Wir Frauen reden, rufen, schreien, fordern!“. Kunst bzw. Poesie als Sprachrohr weiblich-feministischer Bedürfnisse, sowie als Selfcare-Instrument. Der Poesieboten e.V. wird diesen poetisch-weiblichen Tönen am Frauensterntag Raum geben. Lyrikperlen von Dichterinnen des Poesieboten e.V., historischer und zeitgeschichtlicher Poetinnen über Frauenrechte, weibliche Verletzlichkeit und die Natur kommen zur Sprache. Ein Interview mit der Tänzerin und Tanzpädagogin Frizzi Theuschl aus München rundet das Thema ab.

Beitrag von Chris Uray

Das etwas andere Loramagazin am Internationalen Frauen*tag

Am 8.3. war das Studio eine Stunde frei für unterschiedliche Akteur*innen,

es waren dabei: Nelly, Adriana und Bianca, Tabea und Beate und Silvia und Salima

Es gibt Nachrichten aus feministischer Sicht, ein kurzes Interview mit Silvia von der Demo, einen Beitrag über die Situation von Frauen in Afghanistan, Adriana und Bianca sprachen über die Situation von Frauen mit Migrationshintergrund in Frankfurt/Main,die vielen Hilfsangebote dort.