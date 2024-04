Im Rahmen des Frauenmonats März bei Radio Lora München gestaltete die Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit eine Sondersendung zum Thema „Frauen in Kriegen und Konflikten“. Dieses Thema war eines der drei Schwerpunktthemen am 8. März 2024 bei der Kundgebung und Demonstration zum Internationalen Frauen*kampftag auf dem Marienplatz in München.

Silvia Schwarz lässt in dieser Sendung die Frauen selbst sprechen: Maryam Shirinsokhan von Woman*Life Freedom Munich e.V. für die Mädchen und Frauen im Iran, Eleanor Hagen zur Situation in Kamerun und WILPF-Mitglied Nazia Noory zur Situation im Gender-Apartheid-Staat Afghanistan.