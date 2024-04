Abbrechenabbrechen – für den Erhalt des Justizzentrums!

Waren Sie schon einmal im Justiz-zentrum in der Nymphenburger Straße? Wenn ja, dann hoffentlich nur als Zuschauerin. Falls ja, dann könnte es sein, dass Sie sich verlaufen haben zwischen den vielen Gängen, Stockwerken und Räumen. Das neue Justizzentrum am Leonrodplatz ist augenscheinlich bald fertig, es steht also ein großer Umzug an. Doch was passiert eigentlich mit dem alten Gebäude? Eine Initiative setzt sich dafür ein, dieses Glanzstück des Brutalismus zu erhalten und neu zu beleben, sobald die alte Funktion erst einmal erlischt. Wo sonst hat man so viele Säle und Räume, die mit einem Mal frei werden? Beflügelt das ihr gestalterisches Herz? Dann haben wir gute Neuigkeiten: Es gibt eine Ausschreibung für alle BürgerInnen. Darüber haben wir mit der Architektin Antonia Prohammer von der Initiative AbbrechenAbbrechen gesprochen. Worum es in der Initiative geht, erzählt sie uns jetzt.

Wenn Sie Ihre Ideen nun loswerden wollen, schauen Sie sich den Open Call der Initiative an: https://abbrechenabbrechen.de/opencall/

Ein Interview von David Westphal mit Antonia Prohammer