Wir wollen raus aus der fossilen Energie und trotzdem gibt es weiterhin Subventionen für die Verbrennung klimaschädlicher Energieträger. Um ihren Unmut darüber deutlich zu machen, hat das Bündnis „Stoppt fossile Subventionen“ für Samstag, den 04.05.2024, zu einer Demonstration aufgerufen. Mit Martin, Aktivist in der Ortsgruppe München von Extinction Rebellion und Mitorganisator der Demo sprechen wir über die Forderungen, die am 04.05. an die Poltik gestellt werden und außerdem darüber, was die Besucher*innen der Demo erwartet.

Interview von David Westphal mit Martin – 03.05.2024 – 4,25 Min.