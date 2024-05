Der ADFC fordert mehr Sicherheit für Radfahrer*innen in München

Der für eine 65-jährige Radfahrerin tödliche Zusammenstoß mit einem Lkw am 26.4.2024 zeigt aus Sicht des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) München erneut, wie gefährlich sogenannte Radfahrstreifen in Mittellage für Radfahrende sind. Der ADFC hatte genau diesen Radfahrstreifen in Trudering bereits bei dessen Bau in der Presse scharf kritisiert und fordert jetzt die Stadt auf, den Radfahrstreifen unverzüglich umzubauen. Wir sprachen mit Andreas Schön, 1. Vorsitzender des ADFC München über die konkreten Forderungen des Verbands.

Interview von Finn Wiens mit Andreas Schön – 03.05.2024 – 8,56 Min.