Körperbilder, Soziale Medien, Wellness – Was hat das mit Resilienz zu tun?

In der heutigen 2. Folge von „Psychosoziale und physische Resilienz von Frauen* stärken“ werden wir uns dem weiblichen Körper im Zusammenhang mit Resilienz widmen. Wir beschäftigen uns damit, wie das ständige Vergleichen mit anderen Frauen uns in unserer Resilienz schwächen kann und welchen Anteil die Sozialen Medien beim Internalisieren eines fragwürdigen Ideals von weiblichen Körperbildern hat. Hierzu gibt uns Dr. Paula Stehr von der LMU München, deren Forschungsschwerpunkt in der Gesundheits- und Onlinekommunikation liegt, interessante Einblicke. Außerdem wird es darum gehen, welche Ressource uns unser Körper beim Aufbau von Resilienzfähigkeit bietet. Im späteren Sendungsverlauf hat Sophie Schmid über das Thema Sport gesprochen und wie dieser eine Unterstützung sein kann, so dass wir uns körperlich, aber auch mental stärker beim Umgang mit Herausforderungen fühlen. Am Ende der Sendung lag der Fokus im Gespräch mit Sabrina Beyer, Badmanagerin des Westbades München, dann auf dem Thema des Saunierens und was dieses Gutes für uns tun kann.

Beitrag von Anita Härle – Erstausstrahlung bei LORA am 25.04.2024 – 58:00 min

Die Sendereihe wird gefördert von der Stiftung für Seelische Gesundheit