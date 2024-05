In der Nacht zum Donnerstag hat Christoph Götz in seiner Crossover-Sendung nicht nur wie immer grandiose Musik gespielt. Viel mehr kamen auch die Organisatorinnen des Musikfestival „actionella – women on stage“ das am 07. & 08.06.24 im Domagkpark-Viertel in München stattfindet zu Wort.

Sendung mit Gema-Inhalten – Erstausstrahlung am 23.05.2024 – Abrufbar bis 30.05.2024