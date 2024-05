Die Fridays for Future planen ihren nächsten Generalstreik in Europa. Am 31.5. soll er auch in München stattfinden. Besonderes Thema ist dieses Jahr die Europawahl. Denn Klimagerechtigkeit und Politik müssen zusammen gedacht werden. Wo die entscheidenden Schnittpunkte zwischen Europapolitik und Klimabewegung liegen, erklärt uns Laurens Andresen, Presseansprechperson der FFF für den Streik am 31. Mai.

Ein Interview von David Westphal mit Laurens Andresen, Fridays for Future – 23.05.2024 – 04:23 Minuten