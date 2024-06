Rechtsextremismus stoppen – Demokratie verteidigen

Am Samstag den 8. Juni findet die große Demo gegen Rechtsextremismus und für Demokratie statt. Ein wichtiges Zeichen zu einem noch wichtigeren Zeitpunkt! Denn die Europawahl steht direkt vor uns, die Niederlande sind sogar schon mittendrin. Die Fridays for Future engagieren sich sehr für diese Demonstration. Jana von den Fridays for Future und der Initiative Eure Wahl war heute zu Gast bei uns im Studio. Welche Zusammenhänge zwischen Fridays for Future und einer Demo gegen Rechtsextremismus es gibt, erklärt sie uns jetzt. Noch werden OrdnerInnen gebraucht, meldet euch also bei den Fridays for Future München!

Interview von David Westphal mit Jana, Fridays for Future – 05.06.2024 – 06:47 Minuten