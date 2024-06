Meinungsbildung und Wahlkampf in einem Zeitalter, in dem Falschinformationen zu Hauf kursieren. Was hat das für Auswirkungen auf die Wahlentscheidung von Bürgerinnen und Bürgern? Am Freitag, den 05.07.2024 widmet sich die Akademie für politische Bildung diesen Themen. Wir sprachen mit Gero Kellermann von der Akademie für politische Bildung. Warum hält er einen Abend zum Thema gerade jetzt für sinnvoll?

Interview von Tabea Poczka mit Gero Kellermann – 28.06.2024 – 7,25 Min.