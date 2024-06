Auf Alleinerziehenden lastet unglaublich viel Verantwortung. Außerdem sind sie in besonderem Maße von struktureller Benachteiligung betroffen. Ein Grund mehr, sich mal gebührend zu feiern. Beispielsweise auf dem Festival für Single-Mamas am 12. Juli 2024 in München. Wir sprachen mit Daniela Wagner vom Münchner Frauenforum, die das Festival mit organisiert hat.

Interview von Tabea Poczka mit Daniela Wagner – 28.06.2024 – 4,33 Min.