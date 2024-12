Die Welt der Brettspiele – Wie entsteht ein neues Brettspiel?

In der heutigen Sendung geht es ganz darum, wie ein Brettspiel überhaupt entsteht und später in den Verkauf kommt.

Wie entsteht die Idee zu einem Brettspiel? Ist zuerst die Idee zu einem Spielmechanismus da oder ein Spielthema? Hierüber haben wir mit der Brettspieleautorin Rita Modl ein Interview geführt.

Und wie geht es danach weiter, wenn ein Prototyp entwickelt wurde? Darüber haben wir mit Freddy und Johannes vom Hans im Glück Spieleverlag gesprochen. Sie geben uns Einblicke, wie Spiele zum Verlegen ausgesucht werden und wie es dann mit dem Design und dem Vertrieb weitergeht.

Am Ende der Sendung lernen wir dann noch das Brettspielfachgeschäft Funtainment in München kennen.

Ganz viel Spaß euch bei Anhören! 🙂

Beitrag von Anita Härle und Maetty – Erstausstrahlung bei LORA am 28.11.2024 – 57:56min

Wenn ihr noch mehr Lust auf das Thema Brettspiele habt, dann hört gerne auch in Folge 1 und 2 bei „Die Welt der Brettspiele“ rein!