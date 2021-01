MONTAG, 04. Januar 2021:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Reggae Radio

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. En la linea – Sendung des Ökubüros. Thema: Honduras

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell – Widerspruch

20.00 Uhr: LORA international – DFG-VK. Thema: Tödliche Exporte – die Auslandsgeschäfte der deutschen Rüstungsindustrie. Wir senden Ausschnitte aus einer Streaming-Veranstaltung mit Jürgen Grässlin, Autor von kritischen Büchern zu Rüstungsexporten und Sprecher der Kampagne „Aktion Aufschrei – Stoppt den Waffenhandel“. Außerdem berichten wir über eine Kundgebung unter dem Motto „Lockdown für Rüstung und Militär“, die am 5. Dezember auf dem Marienplatz stattgefunden hat.

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion.

22.00 Uhr: Spätnachrichten und anschließend: Strange Fruits mit Bernhard Empl.

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

03.00 Uhr: Time for Jazz

04.00 Uhr: Time for Jazz

05.00 Uhr: Folk you

06.00 Uhr: Zukunft Arbeit – Arbeit ohne Zukunft

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Folk you

09.00 Uhr: Zukunft Arbeit – Arbeit ohne Zukunft

10.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Wir blicken auf die Corona-Lage vor einem halben Jahr zurück. Damals veanstaltete die Linksfraktion im Deutschen Bundestag ein Hearing mit Experten und Politikern. Wurde Corona vor einem halben Jahr richtig eingeschätzt? Gelten die damaligen Prognosen für die zukünftigen Entwicklung auch heute noch?

11.00 Uhr: Literaturverhör – Zur Sendereihe „Literaturszene München“ mit dem Titel „Klassische Lesebühnen“

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Zukunft Arbeit – Arbeit ohne Zukunft

14.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Wir blicken auf die Corona-Lage vor einem halben Jahr zurück.

15.00 Uhr: Literaturverhör – Zur Sendereihe „Literaturszene München“ mit dem Titel „Klassische Lesebühnen“

DIENSTAG, 05. Januar 2021:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Time for Jazz mit Swing In. Diesmal geht es um den Brexit. Wir verabschieden die Jazzer des Vereinigten Königreichs aus Europa mit einem wehmütigen farewell, einem Goodby mit einigen der feinsten Aufnahmen britischer Jazzmusiker, von Cleo Laine, Ted Heath, Georgie Fame, Johnny Dankworth, Humprey Lyttleton u.a.

17.00 Uhr: Trotz Alledem – Bund für Geistesfreiheit München. Wir sprechen über die erneute Novelle zum bayerischen Polizeiaufgabengesetz und stellen unsere Online-Gedenkveranstaltung zum Gedenken an die Opfer des Attentats auf die Satirezeitschrift Charlie Hebdo vor. Mit dabei auf der Veranstaltung der Kabarettist HG Butzko und Jaqueline Neumann vom Institut für Weltanschauungsrecht, sie spricht über den § 166 StGB, den deutschen Blasphemieparagrafen.

18.00 Uhr: LORA-Magazin. Themen: Wir stellen die Audiotour „So ernährt sich München – Eine Audio-Stadtführung zu Orten nachhaltiger und regionaler Ernährung in Giesing“ vor. Wir hören Verena Bentele, Präsidentin des Sozialverbands VdK Deutschland. Sie fordert eine Sozialversicherungspflicht ab dem ersten Euro und damit das Aus für Minijobs. Außerdem tritt sie angesichts der Corona-Krise für eine steuerliche Umverteilung in Form einer einmaligen Vermögensabgabe ab einem Einkommen von mehr als einer Million Euro ein.

19.00 Uhr: Fremde Heimat mit einer Armenischer Sendung. Unter anderem hören Sie eine Reportage aus der Broke Today Gallery in der Kaufinger Tor-Passage. Mehr als 35 Künstler_innen aus verschiedenen Ländern verkaufen hier ihre Kunstwerke. Ein Teil des Erlöses geht in die humanitäre Hilfe für die Menschen in Berg-Karabach. Und Gurgen Petrossian, Anwalt der Deutsch-Armenischen Juristenvereinigung, informiert uns über das Verhalten Aserbaidschans, die tatsächliche Anzahl armenischer Kriegsgefangener nicht bekannt zu geben, so dass das Rote Kreuz sie nicht alle besuchen kann.

20.00 Uhr: Freie Radios – das Hörfenster für andere deutschsprachige Radios.

21.00 Uhr: Multikulti – L’ora italiana (italienische Redaktion)

22.00 Uhr: Heimat und Dudelfunk

23.00 Uhr: Hard ´n´ Heavy

DAB+

01.00 Uhr: Reggae Radio

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. En la linea – Sendung des Ökubüros. Thema: Honduras

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Forum aktuell – Widerspruch

06.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 06:30 Uhr Blickpunkt Balkan

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Reggae Radio

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. En la linea – Sendung des Ökubüros. Thema: Honduras

10.00 Uhr: Strange Fruits mit Bernhard Empl

11.00 Uhr: Strange Fruits

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Forum aktuell – Widerspruch

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

MITTWOCH, 06. Januar 2021:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: In Brasilien unterwegs

17.00 Uhr: Soziale Welt – Bildung

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Attac München

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Arbeitswelt im Wandel. Thema: Die historische Arbeitswelt von München. Wir machen einen virtuellen Rundgang durch die Münchner Geschichte und suchen Orte, die uns an die Arbeitswelt erinnern, beginnend mit der Stadtgründung 1158 bis zum Königreich Bayern. Interviewgast: Ingrid Oxfort, Münchner Gästeführerin

21.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Rufen Sie an und diskutieren Sie mit unter 089-48952305

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Peilsender

DAB+

05.00 Uhr: Freie Radios – das Hörfenster für andere deutschsprachige Radios

06.00 Uhr: Multikulti – L’ora italiana (italienische Redaktion)

10.00 Uhr: Heimat- und Dudelfunk

11.00 Uhr: Hard ´n´ Heavy

14.00 Uhr: Freie Radios – das Hörfenster für andere deutschsprachige Radios

15.00 Uhr: Multikulti – L’ora italiana (italienische Redaktion)

DONNERSTAG, 07. Januar 2021:



UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Von Lora bis SunRa

17.00 Uhr: Spektrum – Das Filmgespräch. Wegen Corona-Lockdown diesmal mit Empfehlungen für Spielfilme, die in den nächsten 4 Wochen im frei empfangbaren Fernsehen laufen.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

21.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: A vez do Brasil

DAB+

01.00 Uhr: In Brasilien unterwegs

06.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München

08.00 Uhr: In Brasilien unterwegs

10.00 Uhr: Peilsender

11.00 Uhr: Peilsender

15.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München

FREITAG, 07. Januar 2021:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Folk you

17.00 Uhr: Thema der Woche

19.00 Uhr: LORA Kultur – Politische Kunst und Kultur

20.00 Uhr: Literaturverhör – Werkkreis Literatur der Arbeitswelt

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Von Lora bis SunRa

06.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

08.00 Uhr: Von Lora bis SunRa

10.00 Uhr: A vez do Brasil

11.00 Uhr: A vez do Brasil

15.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

21.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

22.00 – 24.00 Uhr: Time for Jazz – Swing In