Demos und Kundgebungen am 8. Mai in München

Samstag ist der 8. Mai und der 8. Mai ist „Tag der Befreiung“. Die Losung „Nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus“ wird auch in diesem Jahr wieder in vielen Ecken Münchens zu hören sein. Zum Beispiel um 13 Uhr am Platz der Opfer des Nationalsozialismus. Wir fragten Ines Kereaki Tsartsaris von der AG Antifa der ver.di Jugend München, wie der Tag der Befreiung dort gefeiert wird.

Interview von Fabian Ekstedt mit Ines Kereaki Tsartsaris – 05.05.2021 – 1:37 Minuten

Soweit Ines Kereaki Tsartsaris von der ver.di Jugend München über die Aktion diesen Samstag um 13 Uhr auf dem Platz der Opfer des Nationalsozialismus. Aber nicht nur dort findet am Samstag eine Aktion statt. Das Münchner Friedensbündnis und das Münchner Bündnis gegen Krieg und Rassismus rufen auf um 15 Uhr zum Wittelsbacher Platz zu kommen. Dort wird unter anderem Thomas Rödl vom DFG-VK sprechen. Wir fragten ihn, was die Befreiungsfeiernden dort erwartet.

Interview von Fabian Ekstedt mit Thomas Rödl – 05.05.2021 – 3:15 Minuten

Soweit Thomas Rödl vom DFG-VK zur Kundgebung am kommenden Samstag um 15 Uhr am Wittelsbacher Platz. Das waren noch nicht ganz alle Veranstaltungen zum Tag der Befreiung. Hier nochmal alle Kundgebungen und Demos zum Nachlesen und Vorplanen:

8. Mai:

10.30 Uhr Kundgebung: Platz der Opfer des Nationalsozialismus – Tag der Befreiung – Nie wieder Krieg – Nie wieder Faschismus – Veranstalter: unklar

13.30 Uhr Kundgebung: Platz der Opfer des Nationalsozialismus – Erinnern heißt kämpfen – Veranstalter: Ver.di Jugend München

15.00 Uhr Kundgebung: Wittelsbacher Platz, vor der Siemens-Zentrale – Nie wieder Krieg – Abrüstung statt Aufrüstung – es spricht: Thomas Rödl, DFG-VK – Veranstalter: Münchner Friedensbündnis und Münchner Bündnis gegen Krieg und Rassismus

18.00 Uhr Kundgebung: Marienplatz – „Nie wieder Krieg heißt heute: Abrüstung statt Aufrüstung! Mehr Geld für Krankenhäuser und Pflegepersonal, statt Milliarden für Rüstung und Krieg!“ – Veranstalter: Münchner Friedensbündnis, Münchner Bündnis gegen Krieg und Rassismus, VVN-BdA Vereinigung der Verfolgten des Nazitegimes, Bund der Antifaschist*innen

19:30 Uhr Demonstration: Rotkreuzplatz – Damals wie Heute: Organisiert kämpfen gegen Faschismus – Veranstalter: unklar

9. Mai:

20:30 Uhr Online-Live-Konzert: Konstantin Wecker & Gäste – Zum 75. Jahrestag der Befreiung vom Nationalsozialismus! mit musikalischen Überraschungsgästen, ehemaligen KZ-Häftlingen und Widerstandskämpfer*innen aus verschiedenen Ländern, wie Esther Bejarano, Überlebende des KZ Auschwitz-Birkenau. Infos & Live Streaming: https://wecker.de