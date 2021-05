Die digitale Transformation unserer Gesellschaft hat auch die Theater, die Theaterschaffenden erreicht. Das Festival Zoom in, veranstaltet von Nachtkritik, einem Zusammenschluss von Theaterkritiker*innen, ermöglichte einen Überblick über die augenblickliche Situation im deutschsprachigen Raum. Es wird sowohl die Situation in den Theatern als auch der Blick von Künstler*innen der freien Szene in dieser Sendung hörbar.

https://www.freie-radios.net/mp3/20210505-zoomineinnet-108844.mp3 Die Leere in der Kulturlandschaft – Sendung vom 05.05.2021 – Länge: 18:34 Min.