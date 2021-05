Freie Bühne München – Menschen mit Behinderung können Schauspieler*innen sein

Heute ist Europäischer Protesttag für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung. Gründe für Protest gibt es viele, aber hin und wieder gibt es auch Lichtblicke. So sind Menschen mit Behinderung mittlerweile auch in Kino-Produktionen und in Theatern als Schauspieler*innen aktiv. In den Münchner Kammerspielen sind Menschen mit Behinderung sogar Teil des Ensembles und als erfolgreiche Schauspieler*innen anerkannt. Ausgebildet wurden sie bei der Freien Bühne München, die Angelica Fell gegründet hat. Von ihr wollten wir deshalb wissen, ob damit nicht schon ein großer Teil der Gleichstellung erreicht wurde?

Interview von Fabian Ekstedt mit Angelica Fell – 05.05.2021 – 07:17 Minuten