Wer zahlt die Kosten der Corona-Krise?

Teil I Wer bezahlt die Kosten der Corona -Krise?

Wegbrechende Steuereinnahmen, bedingt durch die Corona Krise, lassen die Staatsverschuldung in Deutschland stark ansteigen. In dieser Situation hat der Staat zusätzliche Kredite aufgenommen. Die Staatsverschuldung muss natürlich gestemmt werden. Wie kann das finanziert werden, was hat das langfristig für Folgen?

Prof. Dr. Mechthild Schrooten von der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik erläutert bei der Pressekonferenz „Corona – Lernen aus der Krise! Alternativen zur Wirtschaftspolitik“, welche Schlüsse, wir aus der Krise ziehen müssen.

Magazin Beitrag vom 04.05.2021 nachhören

Prof. Dr. Mechthild Schrooten, Dauer 05:36 min

Teil II Milliardenschweres Investitionsprogramm gefordert

Deutschland ist massiv unter investiert, sowohl im öffentlichen Sektor, aber auch im privaten Sektor. Alleine für Deutschland schätzt Prof. Heinz Bontrup von der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik für die nächsten 10 Jahre einen Nachholbedarf von 120 Milliarden Euro pro Jahr. Welche Aufgaben kommen hier auf Deutschland zu, um diese Aufgabe zu bewältigen und wer soll das finanzieren?

Prof. Dr. Heiz Bontrup von der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik fordert, dass Schluss gemacht wird mit der Umverteilung von unten nach oben.

Magazin Beitrag vom 11.05.2021 nachhören