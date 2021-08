Bisherige Hilfe für Studierende in der Pandemie ist „Schuldenloch“ und „Ungetüm“

In der Frage der Unterstützung vn Studierenden werfen wir einen Blick in den politischen Alltag, wo Entscheidungen getroffen und Programme aufgelegt werden müssen, die dann Millionen betreffen. Den besten Einblick auf die Entwicklungen haben da natürlich Politiker*innen, die die Zahlen hinter den zahllosen Leides-Geschichten der Betroffenen kennen. So wie Nicole Gohlke. Die hochschulpolitische Sprecherin und Münchner Bundestagsabgeordnete der Partei Die Linke, hat als Oppositionspolitikerin die Zahlen hinter den Corona-Hilfen für Studierende erfragt. Und, ihr Fazit viel hart aus: Sie bezeichnet die bisherige Hilfe für Studierende als Schuldenloch und Ungetüm. Wir wollten wissen, wie sie das meint.

Interview von Fabian Ekstedt mit Nicole Gohlke – 04.08.2021 – 09:05 Minuten