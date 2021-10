Das Spielart Festival 2021 -Künstler*innen aus aller Welt in München zu Gast

Wer nach langer Zeit wieder Theater, Tanz, Performances, Konzerte, Installationen live erleben möchte ist beim Spielart Festival, das am letzten Wochenende eröffnet wurde, und bis zum 6sten November dauert, richtig. Aber aus einem reine Theaterfestival ist Spielart längst heraus gewachsen, es gibt viele Formate, die so recht in keine Schublade passen wollen. Ein Festival, das für Überraschungen sorgen kann, den eigenen, meist westlich geprägten Horizont der Zuschauenden zu erweitern, auch das ist ein Anliegen der künstlerischen Leiterin Sophie Becker, die Künstler*innen aus aller Welt nach München eingeladen hat.

Wir haben die Vorbereitungen und die Eröffnung des Festivals begleitet. Zuerst hören wir Sophie Becker– auch zu den Schwierigkeiten ein Festival in Coronazeiten auf die Beine zu stellen- bei der Eröffnung am 22sten Oktober. Im Weiteren sind auch die Ko-Kurator*innen Eva Neklyaeva (Nose, Making sense of scents), Julian Warner (Global Angst) und die künstlerische Leitung der Oper Nehanda, Nora Chimpaumire, zu hören. In dieser Oper wird an die ersten Aufstände im britisch besetzten Rhodesien erinnert, die Ende des 19ten Jahrhunderts blutig niedergeschlagen wurden.