Das neue LUISE Kulturzentrum – Ein Ort für Begegnung und Ideenverwirklichung

Im Gespräch mit der Leiterin des LUISE Kulturzentrums, Clara Holzheimer, werden die Fragen beantwortet, warum LUISE überhaupt LUISE heißt. Was alles im neuen Kulturzentrum angeboten wird und wie und mit was man im LUISE mitmachen kann.



Später kommt auch Inge, eine begeisterte LUISE Nutzerin zu Wort. Sie erzählt uns, an welch schönen Projekten sie schon im LUISE teilgenommen hat und was sie an diesem neuen Kulturzentrum so schätzt.



Am Ende erzählt Robert vom Demokratiecafé. Dieses ist auch im LUISE Kulturzentrum angesiedelt. Er erklärt uns, was ein Demokratiecafé überhaupt ist und bei was es hoffentlich unterstützen kann.

Während der jetzigen Corona-Beschränkungen findet wöchentlich mittwochs ab 18 Uhr ein digitaler Stammtisch zum Austausch und Vernetzen statt:

LUISE trifft sich — LUISE (luise-kultur.de)



Zugangslink: https://hm-edu.zoom.us/j/94906711323?pwd=K2J6Q2Mzd0RrUnFQeWtHZDVRbEUyQT09