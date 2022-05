IMAL (International Munich Art Lab) Laboratorium – eine künstlerisch-kreative Förderung für junge Erwachsene

Im Mittelpunkt dieser Sendung steht das IMAL Laboratorium, eine künstlerische Berufsqualifizierungsmaßnahme für junge Erwachsene. Tauchen Sie ein in eine kreative und künstlerische Welt! Erfahren Sie, was das Besondere an IMAL ist, warum eine sozialpädagogische Begleitung so wichtig ist und hören Sie zwei Lieder, die Teilnehmerinnen selbst produziert haben.

Was genau IMAL ist, dazu haben wir mit dem Leiter Uli Gläß gesprochen. Außerdem gibt Lukas Linner, ein Mitarbeiter des sozialpädagogischen Teams Auskunft darüber, was das IMAL Laboratorium ist und warum dort die sozialpädagogischen Arbeit so wichtig ist. Außerdem erhalten Sie Einblicke in das Alltagsleben von IMAL Laboratorium und lernen die Teilnehmer*innen mit ihren Gedanken zu IMAL und deren künstlerische Arbeiten kennen. Der Künstler Matsches (Matthias Glas) erzählt, wie er seine Arbeit als Künstler im IMAL sieht und warum eher als ehemaliger Teilnehmer von IMAL Laboratorium nun als Dozent zurück gekommen ist.

Das IMAL (International Munich Art Lab) hat eine Vielzahl von kreativen Angeboten, bei der wir in dieser Sendung am Anfang zusätzlich einen kurzen Überblick geben:



–eduart K.: Bietet Raum, Unterstützung, Ausstellungs, Vernetzungs– und Teilhabemöglichkeiten für junge Kreative und Künstler*innen.

–KÜR: Kunstübungsraum in Milbertshofen

–die h.alle: Workshops und Repaircafé im Kreativquartier München für jedermann

–Laboratorium: Einjährige künstlerische Berufsqualifizierungsmaßnahme für junge Erwachsene

Beitrag von Anita Härle – Erstausstrahlung am 27.05.2022 – 57:57min

Außenansicht der IMAL Werkshalle

Werksbesprechung von Lina – mit dabei Hannah, Emma, Lukas