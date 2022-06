20. Teil Klima in Bewegung – Kein Gas sondern Geothermie in München, Aufstand der letzten Generation

Im 20. Teil von Klima in Bewegung blicken wir wieder auf das Wetter in Deutschland und der Welt. Eine neue Studie sieht realistische Chancen für 100% erneuerbare Energie in Bayern bis 2040. Wir sprechen mit Helmut Paschlau vom Netzwerk Saubere Energie München über das Heizkraftwerk München Nord, wo das ehemalige Steinkohlekraftwerk zu einem Gas-Kraftwerk umgestaltet werden soll, während die Geothermie immer noch ein ungehobener Schatz bleibt. Dann meldet sich Benjamin vom Aufstand der letzten Generation München zu Wort, über seine persönliche Motivation sich mit teilweise ordnungswidrigen Aktionen gegen einer Weiter-So zu stellen. Dazu gibt es wieder aktuelle Veranstaltungstipps.

20. Teil Klima in Bewegung – 01.06.2022 – 19:34 Minuten